Pandemie kann Anstieg der Wohnimmobilienpreise bislang nicht stoppen (FOTO)

Berlin (ots) - vdp-Immobilienpreisindex steigt um 6,1% auf neuen Höchstwert





Der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) kletterteim dritten Quartal 2020 auf 169,6 Punkte (Basisjahr 2010 = 100 Punkte),gleichbedeutend mit einem neuen Höchststand. Im Vergleich zum Vorjahresquartalerhöhte sich der auf Basis echter Transaktionsdaten für den gesamtdeutschenMarkt ermittelte Index um 6,1%. Verglichen mit dem ersten Quartal 2020, das vonder COVID 19-Pandemie noch weitgehend unbehelligt war, nahm der Index als Folgeder weiterhin positiven Entwicklung der Wohnimmobilienpreise um 2,7% zu."Insgesamt konnte die COVID 19-Pandemie die seit zehneinhalb Jahren anhaltendeAufwärtsentwicklung bei den Immobilienpreisen bislang nicht stoppen", fassteJens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des vdp, die aktuellen Ergebnisse zusammenund machte auf deutliche Unterschiede bei den einzelnen Objektklassenaufmerksam: "Während sich Wohnimmobilien weiterhin verteuern, ist diePreisdynamik bei Gewerbeimmobilien zum Erliegen gekommen. Von den mit derPandemie einhergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens sind vor allemBranchen wie Kultur, Hotels, Gastronomie und Einzelhandel betroffen - mitentsprechend dämpfenden Auswirkungen auf die Gewerbeimmobilienpreise. Vor diesemHintergrund erwarten wir für das vierte Quartal 2020, dass die Schere zwischender Entwicklung der Wohn- und Gewerbeimmobilienpreise noch weiterauseinandergehen wird."Preisentwicklung zwischen Q3 2019 und Q3 2020 im Überblick:Wohn-/Gewerbeimmobilien gesamt: +6,1%Wohnimmobilien in Deutschland: +7,1%Wohnimmobilien in Top 7-Städten: +3,8%Gewerbeimmobilien: +2,6%- Büroimmobilien: +4,7%- EZH-Immobilien: - 2,2%Kontinuierlicher Preisanstieg bei WohnimmobilienDas Preiswachstum bei Wohnimmobilien hielt in den zurückliegenden Quartalenunverändert an: Gegenüber dem dritten Quartal 2019 stiegen die Preisedeutschlandweit im Durchschnitt um 7,1%. Seit Pandemiebeginn belaufen sich dieWachstumsraten noch auf 3,4% (zu Q1 2020) bzw. auf 2,3% (zu Q2 2020). DerAnstieg im dritten Quartal fällt somit höher aus als im zweiten Quartal.Treiber dieser Entwicklung waren sowohl das selbst genutzte Wohneigentum alsauch Mehrfamilienhäuser mit Steigerungsraten von 7,3% bzw. 7,0% im drittenQuartal 2020, verglichen mit dem Vorjahresquartal. Die Neuvertragsmietenerhöhten sich im selben Zeitraum um 3,4%.