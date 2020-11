Marktkommentar: S&P 500 bildet Shooting-Star aus

Pfizer und BioNtech gaben am Montag bekannt, dass ihr Coronavirus-Impfstoff in der dritten Phase der klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse zeigte.

Die Unternehmen gaben an, dass sich der Impfstoff-Kandidat als mehr als 90% wirksam bei der Prävention von COVID-19 erwiesen habe. Die Investoren hoffen, dass der Impfstoff eine Rückkehr zur Normalität einläuten kann. Die Aktien der so genannten „Old Economy” wie Fluggesellschaften, Ölmultis oder Industrieaktien waren die größten Gewinner, während die Tech-Werte unter starkem Verkaufsdruck standen. Der marktbreite S&P 500 bildete im Intraday-Handel ein neues Allzeithoch aus, konnte jedoch die Gewinne bis zum Abend nicht halten (Shooting-Star). Am Dienstag wird der Future flach gehandelt.

EURUSD hat am Montag deutlich nachgegeben und einen Teil der Rallye, die in der vergangenen Woche eingeleitet wurde, korrigiert. Der Rückgang konnte an einem wichtigen Unterstützungsbereich gestoppt werden: Tief vom Freitag, 1,18er-Marke und Fibonacci-Retracement von 38,2%. Am späten Nachmittag erlebte das Paar einen Abpraller und konnte sich am Dienstagmorgen bis auf 1,1830 erholen. Technisch gesehen könnten die Euro-Bullen nochmals versuchen, die Hochs vom Oktober um die 1,1860 zu überwinden. Andererseits ist der Spielraum für Rücksetzer gering.

Der DE30 konnte am Montag seine Gewinne um weitere 500 Punkte ausbauen, nachdem sich die Aufwärtsdynamik gegen Mittag beschleunigt hatte. Der Widerstandsbereich, der durch die Hochs von Juli bis September gekennzeichnet ist, verhinderte am Nachmittag einen stärkeren Anstieg. Am Dienstag könnte der Index zu einem weiteren Angriffsversuch ansetzen, da sich der Kurs nach der anfänglichen Schwäche wieder in die Gewinnzone gekämpft hat. Händler sollten das Verhalten an der Marke von 13.000 Punkten beobachten.

