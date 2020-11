And the winner is: Biden & Value | Value Kompakt, November 2020

Das Wahlkampfgezappel bei den US-Wahlen ist vorbei! Eine Entscheidung ist gefallen - and the winner is Joe Biden! Warum unser Gast Robert Halver glaubt, dass Joe Biden für Value Investoren gut ist, erfahren Sie in der November Ausgabe von Value Kompakt. Außerdem werfen Clara Ankner und Endrit Cela in der heutigen Sendung mit unseren Analysten Yefei Lu und Ronny Ruchay sowie Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer und Fondsmanager Frank Fischer einen Blick auf die aktuelle Situation und wagen einen Blick voraus, was auf die Anleger in den nächsten Wochen zukommen könnte. Dabei werden auch die Aktien von Berkshire Hathaway und Alphabet einer genauen Betrachtung unterzogen.

Die aktuelle Folge von Value Kompakt finden Sie in der Mediathek der Shareholder Value Management AG.