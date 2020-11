Grenke nicht mehr unter den Lieblingsaktien der Profis

Beim Start ins letzte Quartal des Jahres führen die deutschen Favoriten SAP und Allianz zusammen mit Aktien von Microsoft, Amazon, Apple und Alphabet unverändert die Top-10-Hitliste der Publikumsfonds an. Finanzdienstleister Grenke mit Sitz in Baden-Baden ist nach Anschuldigungen eines Short-Sellers dagegen erstmals seit drei Jahren nicht mehr unter den beliebtesten zehn Wertpapieren. Das ergibt die neueste Analyse von Universal-Investment, der größten unabhängigen Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum.

Neu unter den stärksten zehn Werten ist seit Juli ein internationales Unternehmen mit Dachgesellschaft in den Niederlanden: Qiagen entwickelt und vertreibt Technologien zur Vorbereitung von Proben und Tests für die molekulare Diagnostik, die akademische Forschung und die pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen gab vor Kurzem bekannt, einen einfachen und schnellen Corona-Test entwickelt zu haben. Die Aktie wird an der New York Stock Exchange und an der Frankfurter Börse im Prime Standard gehandelt. Außerdem notiert sie im TecDAX und im MDAX.

Quelle: Universal-Investment