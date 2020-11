DWS-Chefanlagestratege Kreuzkamp: "Wahlen sind kein guter Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen"

Joe Biden wird am 20. Januar 2021 als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Angesichts der jüngsten Entwicklungen lässt sich dieser Satz wohl zunehmend ohne einschränkende Nebenbedingungen sagen. Bidens Vorsprung ist unter normalen Umständen nicht einholbar, ausländische Staats- und Regierungschefs gratulieren bereits zum Sieg, ebenso erste Repräsentanten der Republikanischen Partei. Die Chancen, das Ergebnis noch auf rechtlichem Wege zu drehen, scheinen gering. Es dürfte Trumps Team schwerfallen, genügend Mittel aufzutreiben, um die zahlreichen kostspieligen Anfechtungsprozesse zu stemmen.

So sicher der Ausgang der Präsidentenwahl, so unsicher bleibt das Resultat der Senatswahlen. Wir gehen weiter von einer republikanischen Mehrheit aus, doch könnte allein die wahrscheinliche Nachwahl des Senators (oder der Senatoren) aus Georgia am 5. Januar hier noch für Überraschungen sorgen.