MIT Technology-Review-Chefredakteur Robert Thielicke gründet Healthtech-Unit mit PIABO PR (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO PR, Deutschlands führender Full-Service PR-Partner für die

Digitalwirtschaft, erweitert mit Robert Thielicke als neuen Unit Director seine

Health- und Biotech-Expertise. Der langjährige Chefredakteur der deutschen

Ausgabe der MIT Technology Review von Heise Medien leitet ab sofort eine eigene

Unit für Healthtech, um die digitalen Champions sowie die Transformation im

Gesundheitswesen weiter voranzutreiben.



Thielicke blickt auf fast 20 Jahre redaktionelle Erfahrung im

Technologiejournalismus zurück und startete seine Karriere einst als

Wissenschaftsredakteur im Focus Verlag. Zuletzt war er als Chefredakteur der

deutschen Ausgabe des renommierten Innovationsmagazins MIT Technology Review

tätig, das vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) herausgegeben wird.

Dort hat der studierte Diplom-Biologe die Digitalisierung und vor allem den

technologischen Fortschritt im Gesundheitswesen mit großer Faszination

begleitet. Bei PIABO wird Robert Thielicke dieses Wissen einbringen, um Kunden

und Partner aus den Bereichen Biotech, Digital Health, AgeTech und Medtech sowie

in neuen Anwendungen, wie etwa von medizinischem Cannabis oder den Themen rund

um Longevity sowie Rejuvenation, zukünftig zu beraten.





"Es ist mein Ziel, diese spannenden Strömungen in der Medizin zu verfolgen unddurch gute Kommunikation zu zeigen, was noch alles möglich sein kann. Denn inunserem regulierten Markt mit dem Fokus auf Behandlung und den Menschen, stehtdas Handwerk im Vordergrund, nicht die Software. Hier müssen wir die Lückezwischen fortschrittlichen, digitalen Produkten und traditionellenArbeitsmethoden schließen", so Thielicke. "Wir haben großartige Unternehmen,Ingenieure und Wissenschaftler im Gesundheitswesen hierzulande. Wir müssensicherstellen, dass sie von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitierenund sie mit verschiedenen Akteuren im Markt verknüpfen."Für die Unit hat PIABO PR mit der bisherigen Expertise in derHealthTech-Kommunikation schon erste Grundsteine gelegt: So kommuniziert PIABObereits für den französische Hersteller für vernetzte GesundheitsgeräteWithings, der kontinuierlich innovative Produkte wie Hybrid Smartwatches,Blutdruckmessgeräte oder Tracker zur Schlafüberwachung entwickelt. Oder auch fürdas Berliner Unternehmen Media4Care, das sich mit innovativen Tablets für dieEinbindung und die Bedürfnisse von pflegebedürftigen Senioren einsetzt.Nichtsdestotrotz begegnet PIABO mit dem Aufbau der Unit einem wichtigen Momentumder Zeit, in dem durch die riesigen Fortschritte in der Biotechnologie, derDigitalisierung von Gesundheitsinformationen und den verändertenPatientenbedürfnissen eine neue Medizin entsteht. "Mit Robert Thielicke, einemerfahrenen Kommunikationsspezialisten, positioniert sich PIABO weiter imMedizin- und Gesundheitswesen. Mit seiner großen Leidenschaft für Tech-Themen,wie zum Beispiel AI oder Big Data, und einem exzellenten Netzwerk bringt Robertdie idealen Voraussetzungen mit, um die Innovationen im Healthtech-Bereichvoranzutreiben - besonders in Zeiten des Umbruchs", sagt Tilo Bonow, CEO vonPIABO PR.Über PIABODie Kommunikationsagentur PIABO PR (https://piabo.net/) ist der führendeFull-Service-PR-Partner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzieltinternational herausragende Medienpräsenz für seine Kunden aus den BereichenE-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain,Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, AR/VR, Security, Big Data,SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum des multidisziplinärenBeraterteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Content Marketingund Influencer Programs. Das Unternehmen wird von Gründer und CEO Tilo Bonowgeführt und unterstützt bereits seit 2006 als strategischer Partner seine Kundenaktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele. Zu PIABOsPortfolio zählen u.a. Shopify, Samsung, Stripe, Henkel , GitHub und die SiliconValley Bank.Pressekontakt:PIABO PR GmbHLaura Schlensak+ 49 172 6337551mailto:laura.schlensak@piabo.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62594/4758071OTS: PIABO