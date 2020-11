Anleger-Tipp: BioNTech ist also der absolute Hammer gelungen! Wie der Aktienkurs auf diese jüngste Entwicklung reagieren dürfte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir uns entschlossen, diese Studie ausnahmsweise kostenfrei zum Download anzubieten. Einfach hier klicken.

Was hier im Moment bei BioNTech abgeht, ist der absolute Wahnsinn! Nachdem das Unternehmen gestern eine Hammer-Nachricht verkündet hatte, die weltweit für Beachtung gesorgt hat und die Finanzmärkte euphorisiert hat, geht die Aktie in großen Schritten in Richtung der 100-Euro-Marke. Diese Aktie ist gerade der absolute Renner und wird weiter seinen Weg gehen!

Wird BioNTech jetzt weiter als Pionier auf dem Impfstoff-Markt auftreten und die Welt wieder zu einer besseren ohne Lockdowns und Krankheiten machen? Es sieht ganz danach aus! Der Impfstoff scheint eine 90 prozentige Sicherheit vor dem Coronavirus zu bieten, was der gesamten Welt Mut macht. Der Finanzmarkt wurde durch diese Nachricht enorm stabilisiert und schaut nach vorne!

Was für tolle Tage für das Mainzer Unternehmen! Man ist derzeit in aller Munde und wird so schnell nicht mehr von seinem Weg abgebracht werden können! Das, was das Unternehmen gerade erlebt, sucht seinesgleichen und wird so schnell nicht wieder passieren. Der derzeitige Aufschwung der damit verbunden ist, beträgt 6,95 Prozent und stolze 6,17 Euro, wodurch der Aktienwert auf 94,99 Euro ansteigt!

Fazit: BioNTech ist die größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Es bestehen also gute Chancen, dass die Aktie noch weiter durch die Decke geht. Doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen. Wie groß das Chance/Risiko-Verhältnis wirklich ist, und welches Potenzial BioNTech tatsächlich hat, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.