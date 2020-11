Wegen eines angeblichen Impfstoffes von Pfizer und Biontech drehen alle gleich durch und erklären Corona für beendet. So ein Blödsinn. Wir kennen weder die Nebenwirkungen noch die Verträglichkeit des Stoffes.

Es hat sich nichts geändert in den letzten 48 Stunden. Auch ein Präsident Joe Biden wird Geld drucken müssen ohne Ende, sprich die FED die Amerikanische Notenbank muss die Schulden aufkaufen. Sonst geht da nichts mehr weiter. Übrigens das Gleiche in Europa, Japan etc.