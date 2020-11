Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

MERCK IM FOKUS Der Umbau zahlt sich an der Börse aus Die breite Aufstellung mit Pharma, Laborausrüstung und Spezialmaterialien ist dem Darmstädter Merck-Konzern in der Corona-Krise bisher zugute gekommen. Und auch an der Börse zeigt sich der Darmstädter Dax-Konzern derzeit in Topform. Zur Lage des …