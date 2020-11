Swiss Rockets AG kündigt die Gründung von ROCKETVAX zur Entwicklung eines Impfstoffs der nächsten Generation gegen SARS-CoV-2 an

Basel (ots) - Die schnelle Entwicklung eines wirkungsvollen und sicheren

Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 steht an oberster Stelle für die Swiss Rockets AG.

Die Tochtergesellschaft RocketVax AG mit Sitz in Basel wurde gegründet, um sich

die innovativen Technologien und Fachkenntnisse aus der Schweiz zunutze zu

machen und somit dieses Ziel zu erreichen.



"Die Entwicklung eines SARS-CoV-2-Impfstoffs könnte sich allerdings

komplizierter als erwartet darstellen, und die erste Generation von Impfstoffen

könnte eventuell keinen dauerhaften und hohen Schutz bieten, der erforderlich

ist, um den nachteiligen Auswirkungen der weltweiten SARS-CoV-2-Pandemie ein

Ende zu setzen. Mehrere der aussichtsreichsten SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten

verwenden andere Viren, wie z. B. Adenoviren, die mit nur einem

Coronavirus-Protein markiert sind, und zwar mit dem sogennanten Spike-Protein,

das dem Virus ermöglicht, in die Zelle einzudringen. Es ist jedoch

unwahrscheinlich, dass diese Impfstoffe einen starken und nachhaltigen Schutz

vor SARS-CoV-2 bieten werden. Wir sind der Überzeugung, dass es wichtig ist,

Impfstoffe zu entwickeln, die so viele SARS-CoV-2-Proteine wie möglich abdecken,

jedoch kein pathogenes Potenzial haben", so Dr. Vladimir Cmiljanovic,

Vorsitzender und Geschäftsführer von Swiss Rockets.







der präklinischen Entwicklung bei RocketVax, erklärt: "RocketVax entwickelt ein

komplettes aber 'replikationsgehemmtes' SARS-CoV-2-Virus als innovativen

Impfstoff der nächsten Generation, das dem menschlichen Immunsystem alle

wichtigen Proteinbestandteile im Viruspartikel bietet." Zur Wirkstoffherstellung

werden neuartige Verfahren verwendet. In einem ersten Schritt setzt RocketVax

auf die bahnbrechende DNA-Synthesetechnologie der Gigabases Switzerland AG,

einer Spin-off-Gesellschaft von ETH. Die Gensequenz des gewünschten künstlichen

Virusgenoms, die auf die Immunantwort optimiert ist, wurde unter Verwendung

hoher Rechenleistung und fortgeschrittener Computer Algorithmen für die

Gestaltung von DNA entwickelt. Dem entwickelten Genom fehlt aber das wesentliche

Viruselement, das für die Replikation benötigt wird. Dieses Element wird von der

menschlichen Erzeugerzelle bereitgestellt, um das komplette Viruspartikel im

Labor zu liefern. Das "künstliche Virus" kann in großen Mengen produziert und

als Impfstoff genutzt werden. Mit dieser Technologie lassen sich verschiedene

Genomsequenzen schnell produzieren, was die Impfstoffherstellung mit nur einer

viralen Sequenz oder einer Mischung von viralen Sequenzen erlaubt. Dies

ermöglicht ebenfalls, jede relevante Mutation von SARS-CoV-2 einzubeziehen, die



