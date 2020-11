WilsonHCG als „Leader“ ausgezeichnet in NelsonHall NEAT-Anbieterbewertung 2020 im Outsourcing von Rekrutierungsprozessen

WilsonHCG wurde erneut als ‚Leader‘ in NelsonHalls NEAT-Anbieterbewertung für RPO (Recruitment Process Outsourcing, Outsourcing von Rekrutierungsprozessen) anerkannt. Das globale Talent-Unternehmen wurde als führend in allen Kategorien positioniert, einschließlich Innovation bei Tools und Technologie, Innovation bei Dienstleistungen, Präsenz und Skalierbarkeit, Erfahrung der Kandidaten und Transformation der Talentakquise.

„WilsonHCG hat nach wie vor ein tiefes Verständnis für die Talentbedürfnisse seiner Kunden und bringt geeignete Innovationen in Dienstleistungen und Technologie ein, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden auf dem Markt zu verbessern. Darüber hinaus hat das Unternehmen neue Angebote entwickelt und bestehende Angebote angepasst, um den besonderen Einstellungs- und Geschäftsherausforderungen von Kunden für 2020 gerecht zu werden, wodurch sich WilsonHCG in einer starken Position befindet, zukünftige Herausforderungen in einer unsicheren Welt zu meistern“, sagte Nikki Edwards, Principal HR Technology & Services Analyst bei NelsonHall.

„Wir sind stolz darauf, auch in diesem Jahr in allen Kategorien führend zu sein. Es ist ein Beweis für das anhaltende Engagement unseres Teams für außergewöhnlichen Kundenservice, selbst unter schwierigen Umständen. Wir sind bestrebt, die Partnerschaften mit unseren Kunden zu stärken, indem wir ihnen helfen, auch zukünftige Marktschwankungen zu überstehen“, sagte John Wilson, CEO von WilsonHCG.

Zu Beginn dieses Jahres wurde WilsonHCG als einziger Anbieter in der 2020 PEAK Matrix für Recruitment Process Outsourcing (RPO) der Everest Group in Nordamerika als Leader und Star Performer benannt. Die firmeneigene Analyseplattform des Unternehmens, Analytics Cloud Exchange (ACE), die Daten aus verschiedenen Quellen und Technologien in einem einzigen Dashboard sammelt, wurde als „Unterscheidungsmerkmal für Vision und Kompetenzförderung“ beschrieben.

WilsonHCG wurde auch in der jährlichen Baker‘s-Dozen-Liste des Magazins HRO Today zum zehnten Mal in Folge für RPO ausgezeichnet.

Um mehr über die NelsonHall NEAT-Anbieterbewertung 2020 zum Outsourcing von Rekrutierungsprozessen zu erfahren, besuchen Sie bitte hier die Website von NelsonHall.

