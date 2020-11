FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein bislang starker November hat am Dienstag bei Nordex dank neuer Geschäftsziele seine Fortsetzung gefunden. Der Windanlagen-Hersteller wittert in der Corona-Krise die Chance auf bessere Geschäfte und setzte sich für die kommenden Jahre neue Ziele. Nach zögerlichem Start griffen die Anleger zu, die Papiere bauten ihre Gewinne am Vormittag auf 15 Prozent auf 15,50 Euro aus. Erstmals seit April 2019 schafften sie es wieder über die Marke von 15 Euro.

Seit Tagen schon sind die Papiere im Rally-Modus. Zuerst begrüßten Anleger Anfang November den abgeschlossenen Verkauf der Projekt-Entwicklungsaktivitäten an RWE , der finanziellen Spielraum schafft. Dann kam der Wahlsieg von Joe Biden, der bei Investoren Hoffnung auf eine klimafreundlichere Politik in den USA macht. Am Montagabend setzte sich Nordex nun Ziele, die den Kurs nochmals befeuerten. Seit dem Tief vom vergangenen Mittwoch haben die Papiere schon ein Drittel zugelegt.