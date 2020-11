Frankfurt (ots) - BearingPoint und das Handelsblatt Research Institute nehmen in

ihrer neuesten Studie die Innovationsprämie der Bundesregierung genauer unter

die Lupe. Ihre Analyse zeigt, in welchen Bereichen die Innovationsprämie zur

Förderung des Verkaufs von Elektroautos bereits positiv wirkt und welche Hürden

noch zu überwinden sind.



Mit der seit dem Juli 2020 geltenden Innovationsprämie will die Bundesregierung

den Verkauf von batterieelektrisch betriebenen E-Fahrzeugen (BEV) und

Plug-In-Hybriden (PHEV) zusätzlich fördern. Damit wird die seit Juni 2016

bestehende Umweltprämie ergänzt und der Bundesanteil an der Förderung

alternativer Antriebe verdoppelt. Aktuelle Absatzzahlen bei den E-Autoverkäufen

deuten darauf hin, dass dieses zusätzliche Förderungsinstrument bereits wirkt,

wie die neue Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint und des

Handelsblatt Research Institute zeigt.









In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 wurden laut Kraftfahrtbundesamt in

Deutschland 204.251 Elektrofahrzeuge (Elektroautos und Plug-In-Hybride) neu

zugelassen. Das entspricht einem Plus von 175 Prozent. Sie erreichten seit

Jahresbeginn einen Anteil am Gesamtmarkt von rund zehn Prozent, nach rund drei

Prozent im Jahr 2019, wie die Studie aufführt. Schon bevor die Bundesregierung

die Förderung alternativer Antriebe im Zuge des Corona-Konjunkturpakets durch

die Innovationsprämie kräftig erhöhte, war die Zahl der Förderanträge zum Erhalt

des Umweltbonus massiv gestiegen.



Im September 2020 war bereits fast jede sechste Neuzulassung ein

Elektrofahrzeug, wie BearingPoint und das Handelsblatt Research Institute

aufzeigen. Die laut Kraftfahrtbundesamt 41.353 neu zugelassenen Elektrofahrzeuge

im September 2020 entsprechen einem Zuwachs von insgesamt 337 Prozent im

Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Neuzulassungen von BEV stiegen um 260 Prozent

(21.188 Einheiten) und bei den PHEV sogar um 464 Prozent (20.127

Neuzulassungen). Meistgeförderte Marke war in den ersten neun Monaten 2020

mit dem i3 und einer breiten Plug-In-Hybrid-Modellpalette, meistgefördertes

Modell markenübergreifend der Renault Zoe.



Dr. Stefan Penthin, Globaler Leiter Automotive bei BearingPoint: "Die

Innovationsprämie hat eine positive Wirkung auf die Transformation hin zu neuen

Antriebstechnologien und das damit verbundene Ziel einer CO2-reduzierten

Mobilität. Sie unterstützt die Autohersteller, und damit indirekt die noch

stärker kriselnden Autozulieferer, nicht den Anschluss an die

Zukunftstechnologie Elektromobilität zu verpassen. Zudem steht die Politik durch Seite 2 ► Seite 1 von 3 Kohlendioxid jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







