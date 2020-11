KI hat den Finanzdienstleistern erhebliche Vorteile gebracht, doch die Herausforderungen schmälern den Erfolg (FOTO)

Berlin (ots) - Verbraucher schätzen den Mehrwert von KI-gestützten Interaktionen

mit Banken und Versicherungen als nicht vorhanden oder geringer als erwartet ein



Im Zuge von COVID-19 sind Finanzdienstleistungsunternehmen vermehrt dazu

übergegangen, künstliche Intelligenz (KI) zur Verbesserung des Kundenerlebnisses

einzusetzen. Das Potenzial dieser Anwendungen kommt allerdings nicht zum Tragen:

Zum einen stehen die Unternehmen vor großen Herausforderungen bei der

Integration und zum anderen hat sich die Wahrnehmung der Kunden verändert. Im

Vergleich zu anderen Branchen, ist bei Finanzdienstleistungsunternehmen die

Implementierung von KI-Initiativen am wenigsten skaliert. Dort, wo KI eingesetzt

wird, werden die Erwartungen der Kunden nicht erfüllt - die Hälfte der Kunden

gibt an, dass sie keinen Nutzen aus KI-unterstützten Interaktionen ziehen. Dies

geht aus einer heute veröffentlichten Studie des Capgemini Research Institute

(https://www.capgemini.com/de-de/capgemini-research-institute/) mit dem Titel "

Smart Money: How to drive AI at scale to transform the financial services

customer experience (https://www.capgemini.com/de-de/research/smart-money/) "

hervor.







Der Einsatz von KI zur Verbesserung des gesamten Kundenerlebnisses hat in derFinanzdienstleistungsbranche über die letzten drei Jahren erheblich zugenommen.Gegenwärtig haben 53 Prozent der Banken und 62 Prozent der Versicherer mehr alszwei Fünftel der Kundeninteraktionen mit KI-Anwendungen verknüpft. Vor dreiJahren waren dies lediglich ein Prozent. Etwas mehr als die Hälfte der Kunden(51 Prozent) kommen täglich in Kontakt mit KI-unterstützten Finanztransaktionen.Ebenso gehen die meisten Kunden (78 Prozent) durch die anhaltende COVID-19-Krisevon einem Anstieg kontaktloser Interaktionen aus."Finanzdienstleistungsunternehmen haben viel zu gewinnen, wenn sie KI in ihrenKundenkontakt integrieren. Sie können dadurch auch das Kundenerlebnis neugestalten. Bevor die Vorteile für Unternehmen und Verbraucher allerdingsgleichermaßen voll zum Tragen kommen, sind weitere Schritte notwendig, " sagtSandra Ficht (https://www.capgemini.com/de-de/experts/banking/sandra-ficht/) ,Head of Digital Banking bei Capgemini Invent in Deutschland. "Organisationensollten bei ihren Kunden und Mitarbeitern vor allem herausstellen, was die KIfür sie tun kann. Um das Beste aus dieser leistungsstarken Technologieherauszuholen, sind nicht nur Investitionen erforderlich, sondern auch dieAufklärung der Verbraucher, um deren Vertrauen zu gewinnen."