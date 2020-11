CREDIT SUISSE belässt ERICSSON B auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Ericsson vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Die neuen operativen Margenziele des Netzwerkausrüsters beinhalteten für 2022 lediglich Änderungen für die Sparten, neu seien die langfristig angestrebten und um Restrukturierungseffekte bereinigten 15 bis 18 Prozent, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem avisierten die Schweden langfristig einen freien Cashflow von 9 bis 12 Prozent des Umsatzes ohne Berücksichtigung von Zu- und Verkäufen. Die Aktie sieht Sultania attraktiv bewertet./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 22:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de