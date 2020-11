Corona-Impfstoff in Reichweite | Fondsmanager Dr. Bischof: "Deutschland kann mehr als nur Autos bauen"

Das kleine Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech und der US Pharma-Gigant Pfizer gaben heute erste Wirksamkeitsdaten aus der klinische-Phase-3-Studie zu ihrem Coronavirus-Impfstoffkandidaten bekannt.

Diese ersten, vorläufigen Daten zeigten, dass der Impfstoffkandidat BNT162b2 über 90% der weltweit über 43.000 Studienteilnehmer vor der COVID-19-Erkrankung schützen konnte. Die Studie, die erst am 27. Juli 2020 begann, läuft noch so lange weiter, bis 164 bestätige Virusinfektionen unter den Studienteilnehmern aufgetreten sind (bisher 94). Unabhängig davon plant Pfizer, den Impfstoffkandidaten schon in der dritten Novemberwoche bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Zulassung einzureichen.