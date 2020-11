Erfolgreicher Auftakt der weltweit größten randomisierten kontrollierten Studie (RCT) zur Untersuchung des Einsatzes von mit MagicTouch PTA sirolimusbeschichteten Ballons bei peripheren Arterienerkrankungen (PAD)

ZÜRICH, 10. November 2020 /PRNewswire/ -- Die Firma Concept Medical Inc., , die sich auf Geräte zur Verabreichung von Arzneimitteln während vaskulärer Interventionen spezialisiert hat, hat die Aufnahme des ersten Patienten in die SirPAD-Studie [SirPAD = Sir olimus in P eripheral A rtery D isease (Sirolimus bei peripherer Arterienerkrankung)] bekannt gegeben.

SirPAD ist die erste randomisierte kontrollierte klinische Studie (RCT) mit einem All-Comers -Design, die schwerwiegende unerwünschte Ereignisse an Extremitäten von PAD-Patienten mit Läsionen unterhalb des Leistenbands untersucht.