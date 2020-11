UBS belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Auch wenn die Einführung eines Corona-Impfstoffs näher rücke, bestehe weiterhin die Nowendigkeit von Tests, wie sie der Pharmakonzern herstelle, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gelte um so mehr, als die Impfdosen zunächst begrenzt seien./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 01:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2020 / 01:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Roche Holding Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de