Aktien Europa Weitere Gewinne nach starkem Wochenstart Die Euphorie an Europas Börsen hat nach dem fulminanten Wochenauftakt zwar sichtbar nachgelassen. Doch die Kauflaune der Anleger hielt auch am Dienstag an. Der EuroStoxx 50 stand gegen Mittag 0,52 Prozent im Plus bei 3425,75 Punkten.Vortags …