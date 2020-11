Basisrente 2021 / Steuerbonus steigt auf 24.000 Euro

München (ots) - Unternehmern und Top-Verdienern winkt ab kommendem Jahr hohe

"Die Basisrente ermöglicht es, wesentlich höhere Beträge steuerlich geltend zumachen als jede andere Vorsorgeform", erklärt Tom Friess, Geschäftsführer des VZVermögensZentrums. 2020 können Ledige bis zu 25.046 Euro einzahlen, Ehepaare dasDoppelte. "Der Steuervorteil ist enorm, denn derzeit können 90 Prozent davon vonder Steuer abgesetzt werden, also 22.541 Euro." Wer dieses Jahr noch Steuernsparen möchte, dem bietet die Basisrente großes Potential. Im kommenden Jahr istder Steuervorteil sogar noch größer. Dann sind Einzahlungen bis zu 25.787 Euroförderfähig und der abzugsfähige Anteil steigt auf 92 Prozent. Unterm Stricherkennt das Finanzamt dann 23.724 Euro steuerlich an.Basisrente mit ETFs erhöht Ertragschancen"Die besten Lösungen sind Basisrenten, die auf Wertpapieranlagen basieren", weißder VZ-Chef. Versicherer bieten die Basisrente als Rentenversicherungen an, derGarantiezins von Neuverträgen liegt allerdings bei nur 0,9 Prozent. GrößereRenditechancen bietet die Umsetzung mit Fondssparplänen, zum Beispiel mitkostengünstigen ETFs. Idealerweise sollte der Aktienanteil des Depots demindividuellen Risikoprofil entsprechen und in den Jahren vor Rentenbeginnschrittweise reduziert werden.Das VZ VermögensZentrum hat eine neue, kostengünstige Basisrente entwickelt, dieden Versicherungsschutz mit ETF-Anlagen verbindet. Anders als viele Basisrentenpunktet die VZ-Lösung mit flexiblen Einzahlungsmöglichkeiten und individuellerETF-Auswahl. "Bei der VZ-Basisrente zahlen Sie keine Provisionen, keineAusgabeaufschläge und auch keine Abschluss- oder Vertriebskosten", sagt TomFriess. "Auch die Versicherung und die Verwaltung des Vorsorgekapitals sind sehrgünstig." Weitere Steuervorteile: Vermögenserträge sind kapitalertragsteuerfrei,die Renten müssen nur zum Teil versteuert werden, und der persönliche Steuersatzim Rentenalter ist in der Regel niedriger.Pressekontakt:VZ VermögensZentrumMaximiliansplatz 1280333 MünchenGerald GeißlerTel. 089-2881170Mail: mailto:Gerald.Geissler@vzde.comhttp://www.vermoegenszentrum.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/127921/4758198OTS: VZ VermögensZentrum