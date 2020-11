Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Der palästinensische Chefunterhändler im Nahost-Konflikt, Saeb Erekat, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, teilte seine Partei Fatah mit. Er war bereits seit Mitte Oktober wegen der Infektionen im Jerusalemer Hadassah-Krankenhaus behandelt worden.



Bis zuletzt hatte sich sein Zustand verschlechtert. Erekat war seit den 1990er-Jahren Chefunterhändler in den palästinensisch-israelischen Verhandlungen, in denen es jedoch bereits länger keine Fortschritte gab. Seit 2015 war er zudem Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO).