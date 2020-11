Heute um 14:30 Uhr | Chefstrategen diskutieren: Was ein US-Präsident Joe Biden für die Märkte bedeutet Gastautor: Simon Weiler | 10.11.2020, 12:03 | 26 | 0 | 0 10.11.2020, 12:03 | Die US-Wahlen haben sich zu einem von vielen Marktteilnehmern befürchteten Auszählungskrimi entwickelt: Erst seit diesem Samstag steht fest, dass sich Joe Biden in den entscheidenden Swing States durchsetzen konnte und somit am 20. Januar 2021 als 46. Präsident der Vereinigten Staaten in das Weiße Haus einziehen wird. Wie reagieren renommierte Kapitalmarkt-Experten und Investmentstrategen auf den Wahlsieg Joe Bidens? Welche neuen Impulse sind mit Blick auf Kapitalmärkte, Geldpolitik und Anlagestrategie zu erwarten? Wie viel davon wird auch mittel- bis langfristig relevant sein? Als offizieller Medienpartner freuen wir uns, professionelle InvestorInnen am 10. November um 14:30 Uhr zur digitalen Live-Podiumsdiskussion "Expertenforum: Die USA hat gewählt" mit: » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



