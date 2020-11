Münster (ots) - Branche bis Anfang 2020 gut aufgestellt/Dämpfer im ersten

Halbjahr 2020/digitale Vertriebsmodelle unerlässlich für zukünftiges Wachstum



Europas Topversicherer spüren die Folgen der COVID-19-Pandemie. Verzeichneten

sie vor der Krise in 2019 ein kräftiges Prämienwachstum von durchschnittlich 6

Prozent sowie einen um 25 Prozent höheren Gewinn vor Steuern im Vergleich zum

Vorjahr, wird sich die Situation der Assekuranzen im Jahr 2020 merklich

verschlechtern. So ist zu erwarten, dass die Gewinne der Versicherungsbranche in

diesem Jahr um 30 Prozent zurückgehen werden und sich auch das Wachstum

abschwächen wird. Die Halbjahreszahlen der fünf größten Versicherer in Europa

geben hierbei den Trend vor. Dennoch ist die Krise bisher nicht

existenzbedrohend für die Branche. Das liegt nach Ansicht von zeb vor allem an

der guten, eigenkapitalstarken Verfassung, in der sich Europas Versicherer vor

dem Ausbruch der Pandemie befunden haben.







Dies sind zentrale Ergebnisse der aktuellen European Insurance Study (EIS) vonzeb. Die Strategie- und Managementberatung für die europäischeFinanzdienstleistungsbranche hat nach 2019 zum zweiten Mal den Zustand der 25größten europäischen Versicherungsgruppen untersucht, um angesichts von COVID-19ein Bild der Profitabilität, Solvenz und des Wachstums der Assekuranzen zuzeichnen. Darüber hinaus wurden Daten zum Gesamtmarkt ausgewertet undWachstumsanalysen von 37 Ländern einbezogen, die Mitglied von "Insurance Europe"sind, dem Dachverband der europäischen Versicherungsunternehmen. Zehnausgewählte, besonders wichtige Märkte hat zeb zudem intensiver untersucht.Sinkende Profitabilität durch COVID-19Im Detail zeigt die EIS, dass die 25 größten europäischen Versicherungsgruppenihre Rendite im Jahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verbessernkonnten. So kletterte die Eigenkapitalrendite der europäischen "Top 25" von 8,6auf 11,3 Prozent. Das operative Vorsteuerergebnis legte um 25 Prozent zu, nichtzuletzt dank geringer Schadenquoten in der Schaden-/Unfallversicherung.Für das erste Halbjahr 2020 ergibt sich ein anderer Befund. Eine Analyse derHalbjahresberichte der fünf größten europäischen Versicherer zeigt beispielhaft,wie COVID-19 inzwischen der gesamten Branche zusetzt. Sowohl im Bereich der Lebensversicherung (-13 Prozent) als auch im Bereich derSchaden-/Unfallversicherung (-36 Prozent) sind die operativen Ergebnissedeutlich geschrumpft.Stabilität der Branche trotz COVID-19 ungefährdetVor diesem Hintergrund stellten die Niedrigzinsen aus Sicht der Studienautorenin 2019 im Gegensatz zu vielfach geäußerten Vermutungen keine Gefahr für die