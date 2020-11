MORGAN STANLEY belässt LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der jüngste Erfolg beim Covid-19-Impfstoff sei positiv für die Fluggesellschaften, entspreche aber ihrem Erholungsszenario, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem aktuellen Kursaufschwung biete der Sektor aber nur begrenztes Aufwärtspotenzial./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 23:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Lufthansa Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de