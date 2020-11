Brent-Rohöl klettert in Richtung 43 USD

London 10.11.2020 - Die Ölpreise klettern am Dienstag weiter nach oben. Brent-Rohöl steuert dabei auf die Marke von 43 USD zu. Die Berichte über einen wirksamen Impfstoff gegen SARS-Cov-2 haben die Preise kräftig nach oben getrieben.



Die Nachrichten über einen Impfstoff mit einer Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent, für den bereits in Kürze eine Notzulassung beantragt werden könnte, hat die Märkte nach oben getrieben. Die Investoren hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität, obgleich der zeitliche Rahmen sehr gestreckt sein dürfte.





Am Montag kletterten Brent- und WTI-Rohöl jeweils um rund acht Prozent, in der Hoffnung, dass die Nachfrage wieder anziehen werde.Bis es soweit ist, dürften die unmittelbaren Sorgen über die Stabilität des Marktes aber weitergehen. Ende November kommen die OPEC+ Staaten zusammen, um über die nächsten Schritte zu beraten. Die Aussicht auf einen Impfstoff dürfte die Dynamik des Meetings verändern.Bislang ist geplant, die Förderkürzungen auf 5,7 Mio. Barrel pro Tag zu reduzieren. Gegenwärtig belaufen sich die Kürzungen auf 7,7 Mio. Barrel/Tag. Bedingt durch die steigende Produktion in Libyen und die anhaltend hohe Förderung im Irak hat sich die Angebotslage schneller geändert als erwartet. Saudi-Arabien hat am Wochenende aber betont, dass der Ölmarkt weiterhin stabil sei.Bei der ING geht man davon aus, dass ein höheres Preisniveau bei Rohöl die Dynamik für das OPEC-Treffen ändern könnten. Höhere Preise könnten dazu beitragen, dass weniger Mitglieder bereit seien, die Fördermengen länger zu senken.Bei JP Morgan wurde mitgeteilt, dass ein wirksamer Impfstoff ein Game Changer für Rohöl sei, da dies ein Markt sei, bei dem die Hälfte der Nachfrage aus der Bewegung von Waren und Personen stammt.Derweil bleibt die Pandemie aber der begrenzende Faktor für die Nachfrage. Bei Rystad Energy wurde mitgeteilt, dass die Lockdowns in Europa bis Ende des Jahres die Nachfrage um eine Million Barrel pro Tag beeinträchtigen könnten.Das Fass Brent-Rohöl verliert 1,2 Prozent auf 42,89 USD, WTI-Rohöl steigt um 0,8 Prozent auf 40,63 USD/Barrel.