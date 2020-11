Trotzdem spiegelt der Kursverlauf keine überschwängliche Euphorie im Automobilsektor wider, noch immer beherrscht ein seit 2015 bestehender Abwärtstrend das Handelsgeschehen bei diesem Index. Positive ist aber die Rückkehr des Sektors über die wichtige Horizontalunterstützung von grob 1.200 Punkten zu werten, womit weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt worden ist, besonders durch den Sprung über den 200-Wochen-Durchschnitt um 1.316 Punkten. Dieser Schritt könnte nämlich für die nächsten Wochen weitere Kapitalzuflüsse forcieren und für einen baldigen Test der übergeordneten Abwärtstrendlinie sorgen, womit sich wieder vielversprechende Handelsansätze ergeben.

Zuversicht steigt wieder

Nach aktuellem Stand könnte der DAX-Sektor Automobile nun weiter zu seinen nächsten Hürden bei grob 1.407 Punkten und darüber an den Horizontalwiderstand bei 1.498 Zählern zulegen und ein Investment sehr attraktiv machen. Spätestens ab 1.500 Punkten sollte jedoch für die Zeit von einigen Wochen eine Korrektur eingeplant werden. Diese Annahme gilt allerdings nur, wenn der Index den EMA 200 auch per Wochenschlusskursbasis für sich behaupten kann. Anderenfalls drohen darunter Abschläge zurück auf den EMA 50 und die Marke von rund 1.200 Punkten. In wirklich stürmisches Fahrwasser würde das Barometer aber erst darunter geraten, Verluste auf 1.140 und 1.100 Punkte kämen dann nicht mehr überraschend.