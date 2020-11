Immobilieninvestments auf dem CO2-Prüfstand / EU-Verordnung schreibt Transparenz bei Nachhaltigkeit vor / Mit Carbon Due Diligence die CO2-Bilanz erstellen

CO2-Fußbabdruck ermittelnDie Zeit drängt also, das Immobilienportfolio in puncto Nachhaltigkeit zuoptimieren, das Erreichte nach allgemeingültigen Standards zu erfassen sowieNeubauprojekte möglichst klimaneutral zu gestalten. Mit seinem Carbon DueDiligence Ansatz schafft Arcadis Transparenz bezüglich der spezifischenCO2-Emissionen, setzt das Objekt in Relation zu den Unternehmenszielen undvergleichbaren Objekten und zeigt Einsparungsmöglichkeiten auf. Dies ist nichtnur bei Bestandsgebäuden und Portfolien, sondern ist auch beiProjektentwicklungen möglich. Neue oder bereits geplante Effizienzmaßnahmen undsog. ESG-Kriterien werden in die Bewertung einbezogen. "Die Ergebnisse werdenmit den Zielen unserer Kunden und mit externen Benchmarks abgeglichen", sagtKarsten Peleikis, Bereichsleiter Lifecycle Management von Arcadis. "Mit unseremAnsatz können wir auch die Energie- und CO2-Bilanz für ganze Unternehmen oderein Immobilienportfolio erstellen und gleichzeitig Potentiale aufzeigen."Ein Ansatz, der einen großen Hebel verspricht. Denn Bau und Betrieb von Gebäudensind für rund 36 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Europa verantwortlich."Um die Klimaschutzziele zu erreichen, ist es sinnvoll, hier anzusetzen und dieReduzierung der CO2-Emissionen im Gebäudesektor voranzutreiben. Das Ergebnis:nachhaltige Entwicklung sowie wirtschaftlicher Erfolg", sagt Peleikis.Über ArcadisArcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen fürImmobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser. In Zusammenarbeit mit unserenKunden erzielen wir durch die Anwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowiekollektiver Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamten Lebenszyklusnatürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerte unserer Kunden. Mit unseren28.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von3,5 Milliarden Euro. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der VereintenNationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern.Mehr Informationen: http://www.arcadis.comPressekontakt:Bertram SubtilArcadis Germany GmbHTelefon: 0151 17143438E-Mail: mailto:bertram.subtil@arcadis.comhttp://www.arcadis.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/105349/4758291OTS: ARCADIS Germany GmbH