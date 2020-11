Nutri-Score auf allen Produkten der Danone GmbH / Zwei Jahre nach Einführung des Nutri-Score kennzeichnet die Danone GmbH als erstes Unternehmen in Deutschland alle Produkte (FOTO)

"Wir waren nicht nur die ersten in Deutschland, die auf den Nutri-Score gesetzthaben, sondern halten auch unser Versprechen und versehen bis Ende des Jahresall unsere Produkte", erklärt Richard Trechman, Geschäftsführer Danone DACH,stolz. Begonnen bei den FruchtZwergen im Februar 2019, gefolgt von Dany im März2019, Activia im Mai 2019 und Actimel im Herbst 2019 wird die Danone GmbH amEnde 2020 das erste Unternehmen in Deutschland sein, das den Nutri-Score aufallen Produktlinien des Milchproduktesortiments sowie den pflanzenbasiertenAlternativen trägt. Die Danone Produkte erhalten Nutri-Score Bewertungen von "A"bis "D", wobei die meisten Produkte aufgrund ihrer sehr guten bis gutenNährwertqualität ein dunkelgrünes "A" bzw. grünes "B" tragen, wie zum BeispielActivia 100% Pflanzlich oder Actimel. Wenige Produkte, wie die Dany Sahne-Reihe,erhalten ein gelbes "C" oder orangenes "D".Danone begrüßt die Entwicklung auf politischer EbeneAuch für andere Unternehmen ist jetzt der Weg für die Kennzeichnung mit demNutri-Score geebnet: Die Bundesregierung hat am 9. Oktober dieses Jahres dieVerwendung des Nutri-Score gesetzlich abgesichert und offiziell auf den Weggebracht. Ab November 2020 sollen Unternehmen das Nutri-Score-Logo rechtssicherverwenden können. "Diese Entwicklung begrüßen wir sehr", ergänzt RichardTrechman. "Damit sehen wir uns bei der Wahl des Kennzeichnungssystems absolutbestätigt und somit ist auch der Weg frei für alle anderen Unternehmen. Das istein wichtiger Schritt hin zu mehr Orientierung für den Verbraucher und vor allemzu einem gesünderen Essverhalten. Das haben zahlreiche Studien gezeigt. Wirhoffen, dass sich nun so viele Unternehmen wie möglich für die Kennzeichnung mitdem Nutri-Score entscheiden."Aufruf zur verpflichtenden Einführung des Nutri-Score auf EU EbeneIn Deutschland soll der Nutri-Score bisher nur auf freiwilliger Basis verwendetwerden. Daher hat Danone gemeinsam mit Partnern aus der gesamtenLebensmittelwertschöpfungskette in Europa einen Aufruf an die Europäische Uniongestartet, das Nutri-Score-Label in der gesamten EU verbindlich vorzuschreiben.Die verpflichtende Einführung von Nutri-Score soll den VerbraucherInnenermöglichen, in allen Mitgliedsstaaten der EU Zugang zu vollständigen und leichtverständlichen Nährwertinformationen zu erhalten und so gesündere Optionennahezulegen.Nutri-Score Informationen auf bewussterernaehren.deNutri-Score ist ein unabhängiges, leicht verständliches, wissenschaftsbasiertesKennzeichnungssystem auf der Vorderseite von Produkten. Es bewertet verarbeiteteLebensmittel anhand ihrer Nährwertangaben und stuft sie in Kategorien von A/grünbis E/rot ein. Mit dieser Kennzeichnung kann jede/r auf einen Blick dieNährwertqualität eines Produkts erkennen und Lebensmittel leichter miteinandervergleichen. Nutri-Score wird auf Basis von 100 Gramm berechnet und nicht proPortion.Seit Juli 2019 können sich die VerbraucherInnen auf der Websitebewussterernaehren.de genauer über den Nutri-Score informieren und finden dortbreit gefächerte Informationen, wie die Berechnungsgrundlage undwissenschaftliche Basis des Systems.DanoneDie Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München produziert Joghurt- und andereMilchfrischeprodukte in den Molkereien Rosenheim und Ochsenfurt. Beliebte Markenvon Danone sind Actimel, Activia, Dany und FruchtZwerge. Seit Kurzem sind aucheinige pflanzenbasierte Danone Produkte in Deutschland erhältlichPressekontakt:Tiina Decker, Unternehmenskommunikation, Tel: +49 172 5121680,tiina.decker@danone.comDr. Susanne Knittel, Unternehmenskommunikation, Tel: +49 160 97243025,susanne.knittel@danone.comDie aktuellen Presseinformationen finden Sie auch in unserem Newsroom:https://www.danone.de/media/pressemeldungen.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8843/4758300OTS: Danone GmbH