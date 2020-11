BERENBERG belässt VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen von 1050 auf 1300 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Quartalsbericht des Windanlagenbauers sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die höheren Margen könnten sich auch im kommenden Jahr positiv bemerkbar machen./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Vestas Wind Systems Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de