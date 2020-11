DE30 stoppt Rallye, bleibt aber über 13.000 Punkten

++ Europäische Märkte nach der gestrigen Rallye gemischt ++ DE30 entfernt sich vom Widerstand bei 13.125 Punkten ++ ThyssenKrupp (TKA.DE) im Gespräch mit der deutschen Regierung über staatliche Beihilfen ++



Die europäischen Aktienmärkte eröffneten den heutigen Kassahandel flach, nachdem sich die Futures von ihrem Einbruch von heute Nacht erholen konnten. Die positiven Impfstoff-Nachrichten lassen hoffen, dass die Coronavirus-Pandemie überwunden werden kann, aber es wird einige Zeit dauern, bis genügend Dosen hergestellt und ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung geimpft ist.

Die ZEW-Indizes für November wurden um 11:00 Uhr veröffentlicht. Es wurde erwartet, dass die Konjunkturerwartungen von 56,1 auf 44,3 Punkte fallen. Der Wert zeigte jedoch einen Rückgang auf 39 Punkte. Der Index zur Einschätzung der aktuellen Lage ging von -59,5 auf -63,5 Punkte (Erwartung: -64,3 Punkte) zurück. Die Veröffentlichung spiegelt die sich verschlechternden wirtschaftlichen Aussichten in Europa vor dem Hintergrund der erneuten Coronavirus-Beschränkungen wider.

Der DE30 erlebte gestern einen massiven Anstieg aufgrund der Ankündigung des Coronavirus-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech. Der deutsche Leitindex stieg in Richtung der 13.300-Punkte-Marke, konnte die Gewinne jedoch nicht halten und zog sich unter die Widerstandszone bei 13.125 Punkten zurück, die durch die Schulter des vorherigen SKS-Musters gekennzeichnet ist. Der Index testete heute Morgen die Hürde, schaffte es aber nicht, diese zu überwinden. Die technische Lage unterstützt einen Rückzug, wobei die erste wichtige Unterstützung bei 12.500 Punkten liegt. Quelle: xStation 5



Unternehmensnachrichten

Die Deutsche Post (DPW.DE) gab heute die Ergebnisse für das 3. Quartal bekannt. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 16,24 Milliarden Euro, 4,4% mehr als im Vorjahr und im Einklang mit den Marktschätzungen. Das EBIT lag mit 1,38 Milliarden Euro um 46% höher und leicht über dem Marktkonsens. Die Segmente Post & Paket, Global Freight und Express konnten in diesem Zeitraum wachsen, während das Segment Supply Chain unterdurchschnittlich abschnitt. Der Nettogewinn belief sich im 3. Quartal auf 851 Millionen Euro und lag 52% über dem Vorjahreswert.

Adidas (ADS.DE) meldete für das 3. Quartal einen Umsatz von 5,96 Milliarden Euro, 7% weniger als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn ging um 11% im Jahresvergleich auf 794 Millionen Euro zurück, während sich der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften auf 578 Millionen Euro (Erwartung: 523 Millionen Euro) belief. Das Unternehmen teilte mit, dass aufgrund der jüngsten Coronavirus-Restriktionen in vielen Ländern die Eröffnungsrate seiner Geschäfte auf 93% gesunken sei (von 96% Ende September). Der Sportbekleidungshersteller erwartet für das 4. Quartal einen Betriebsgewinn im Bereich von 100 bis 200 Millionen Euro (283,9 Millionen Euro).

Wirtschaftsminister Peter Altmaier bestätigte, dass die Regierung Gespräche mit ThyssenKrupp (TKA.DE) über staatliche Beihilfen führe. Das Unternehmen und die deutschen Behörden beraten über ein Beihilfepaket von mindestens 5 Milliarden Euro für den Stahlbereich von ThyssenKrupp. Diskutiert werden Liquiditätshilfen in Höhe von 2 Milliarden Euro sowie Zuschüsse in Höhe von 3 Milliarden Euro.

DE30-Mitglieder um 11:12 Uhr. Delivery Hero (DHER.DE) macht einen großen Rückzug inmitten der breiten Gewinnmitnahmen von Pandemie-Gewinnern. Quelle: Bloomberg



