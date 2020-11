---------------------------------------------------------------------------

CureVac veröffentlicht detaillierte Interimsdaten der Phase 1-Studie seines COVID-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV



- Veröffentlichung der Daten folgt der Bekanntgabe erster positiver Studienergebnisse am 2. November 2020



- Vollständiges Manuskript ist verfügbar auf medRxiv Pre-Print-Server

- Vorstellung der Daten erfolgt heute um 17 Uhr CET im Rahmen eines Webcast

TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA - 10. November 2020 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Medikamentenklasse auf Basis von

Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute detaillierte Interimsdaten der Phase 1 seines COVID-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV bekannt. Am 2. November 2020 hatte das Unternehmen bereits erste positive Studienergebnisse veröffentlicht. Das Manuskript kann auf dem medRxiv Pre-Print-Server abgerufen werden. Zusätzlich wird es zur Veröffentlichung in einer peer-reviewed Zeitschrift eingereicht.



Die zuvor bekanntgegebenen Interimsdaten zeigten, dass CVnCoV in allen geprüften Dosisstufen zwischen 2 und 12µg gut verträglich ist und hohe bindende und neutralisierende Antikörperlevel induziert. Zudem wurden Anzeichen einer T-Zellen-Aktivierung festgestellt. Die Qualität der Immunantwort entspricht der bei genesenen COVID-19-Patienten beobachteten Immunantwort und ist vergleichbar mit einer natürlichen COVID-19-Ansteckung.

Über CVnCoV

CureVac begann mit der Entwicklung seines mRNA-basierten Impfstoffkandidaten COVID-19 im Januar 2020. Der Wirkstoff basiert auf optimierter, chemisch nicht modifizierter mRNA, die für das präfusionsstabilisierte Full Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus kodiert. Das Unternehmen begann im Juni 2020 in Zusammenarbeit mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) eine klinische Phase-1-Studie mit CVnCoV in klinischen Studienzentren in Deutschland und Belgien. Ende September 2020 startete der Impfstoffkandidat in einer klinischen Studie der Phase 2a in Peru und Panama, in der die klinischen Untersuchungen auf ältere Erwachsene und auf Regionen mit hoher Inzidenz von COVID-19-Infektionen ausgedehnt wurden. Das Unternehmen plant, bis Ende 2020 eine zulassungsrelevante klinische Studie der Phase 2b/3 einzuleiten. Das Material für die klinischen Studien wird dank der umfassenden Produktionskapazitäten des Unternehmens für mRNA-Impfstoffe an seinem Hauptsitz in Tübingen bereitgestellt. CureVac baut diese Produktionskapazitäten derzeit aus, um die breit angelegte Herstellung von CVnCoV für eine mögliche kommerzielle Lieferung vorzubereiten.