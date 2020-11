FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach detaillierten Quartalszahlen der Deutschen Post hat sich die Aktie des Logistikunternehmens am Dienstag noch ein Stück weiter vom Rekordhoch am Vortag entfernt. Sie büßte gegen Mittag 6,2 Prozent auf 37,98 Euro ein. Marktbeobachtern zufolge dürfte vor allem der Impfstoff-Erfolg gegen die Lungenkrankheit Covid-19 der Grund für die aktuellen Verluste sein. Gefürchtet wird, dass dann der Online-Boom etwas nachlässt und damit auch der Höhenflug der Aktie Gelb endet. Wie schon zu Wochenbeginn schichteten die Anleger auch am Dienstag um von Krisengewinner-Papieren in jene der bisherigen Verlierer der Pandemie.

Das Post-Papier sackte bereits zum Handelsstart wieder unter die 21-Tage-Linie und gegen Mittag dann auch unter die 90-Tage-Linie, die aktuell bei 38,15 Euro verläuft. Beide Durchschnittslinien signalisieren charttechnisch interessierten Anlegern den kurz- und mittelfristigen Trend.