insightsoftware kündigt Absicht an, die IDL Group zu übernehmen

Raleigh, N.c (ots/PRNewswire) - Der Vertrag erweitert die finanzielle

Konsolidierung von insightsoftware und ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit

dem anerkannten Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2973728-1&h=809515023&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2973728-1%26h%3D2663672133%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Finsightsoftware.com%252F%26a%3Dinsightsoftware&a=insightsoftware ,

ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen für das Büro des CFO, gab

heute den Abschluss eines Vertrags zur Übernahme der IDL Group, einem führenden

Anbieter von Software für das Finanzmanagement, bekannt. IDL ist auf die

Konsolidierung von Finanzdaten aus mehreren Quellen spezialisiert, wodurch

manuelle Abschlussfehler eliminiert und die Abschlusszykluszeiten reduziert

werden. Es wird erwartet, dass die Übernahme nach der behördlichen Genehmigung

vor Ende des Jahres abgeschlossen wird. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden

nicht veröffentlicht.





IDL hat seinen Hauptsitz in Deutschland und bietet eine Financial PerformanceManagement-Suite an, die Softwarelösungen für Finanzkonsolidierung, Planung,Berichterstattung und Analysen umfasst. IDL hat mit mehr als 1.100mittelständischen und Unternehmenskunden aus den unterschiedlichsten Branchenzusammengearbeitet, darunter Altana, die Bayerische Landesbank und Novomatic.IDL ist ein vom European Business Application Research Center (BARC) anerkannterMarktführer mit der Nummer 1 in der Rangliste der Portfoliofähigkeiten. DasUnternehmen wurde 1990 gegründet und wird von LEA Partners unterstützt.Eine schnelle und genaue Finanzkonsolidierung ist für das Büro des CFO vonentscheidender Bedeutung. Die Überwachung des gesamten Finanzabschlussprozesses,eine hohe Datenqualität, ein integriertes Intercompany Clearing und einekontinuierliche Finanzkonsolidierung mit den jeweiligenBuchhaltungsanforderungen sind unerlässlich. Die Übernahme von IDL wird dieFinanzkonsolidierung von Insightsoftware und die genaue Kenntnis dermarktspezifischen Anforderungen für Deutschland, Österreich und die Schweizerweitern.Die Übernahme wird auch die Präsenz und den Kundenstamm von Insight Software inEuropa stärken und auf der Strategie aufbauen, ein breites Portfolio anmarktführenden Lösungen für das Büro des CFO auf der ganzen Welt anzubieten.Insbesondere wird es den Kundenstamm von Insightsoftware, die SAP einsetzen,vergrößern und Möglichkeiten zum Ausbau der Beziehungen mit ergänzendenBudgetierungs-, Berichts-, Analyse- und anderen Lösungen bieten."Die Finanzkonsolidierung und der Finanzabschluss ist eine kritische monatliche