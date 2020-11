DGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Sonstiges

Varengold Bank AG: Starke Performance lässt auch in Q3 nicht nach



10.11.2020 / 13:13

EBT trotz Pandemie und Risikovorsorge 28% höher als im Vergleichszeitraum

Gesteigerte Provisionserträge erweisen sich erneut als zentraler Ergebnistreiber

Vorstand beschließt Ausschüttung von COVID-19 Bonus an Mitarbeiter*innen

Hamburg, 10.11.2020 - Für die Varengold Bank AG war das Geschäftsjahr 2019 das erfolgreichste der Firmengeschichte und auch in der ersten Hälfte seines 25. Jubiläumsjahres lieferte das Hamburger Kreditinstitut trotz Pandemie ein sehr erfreuliches Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums ab. Nun zeigt sich: auch im 3. Quartal 2020 hat die starke Performance nicht nachgelassen.