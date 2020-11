Berlin (ots) - Ohren gespitzt und Löffel gezückt: Nabio startet mit einem neuen

Suppen-Konzept in die kalte Jahreszeit und erweitert die bestehende Range um

zwei neue Sorten: Wurzelgemüse und Erdnuss.



VON HIER. FÜR DICH.





Heute hier, morgen dort - wer sich mit der Herkunft von Rohstoffen für dieVerarbeitung in Bio-Produkten beschäftigt, stellt schnell fest: häufig kommt dasGemüse von weit her. Das möchte Nabio ändern! Klar, manches wächst hier nicht.Gemüse wie Rote Beete, Erbsen oder Karotten jedoch schon. Nabio hat sich auf dieSuche nach Lieferanten gemacht, die das ganze Jahr Gemüse aus Deutschlandliefern können. Den Anfang machen die vier Suppen mit heimischem Gemüse. Damitstärkt Nabio den deutschen Bio-Anbau und setzt ein Zeichen für Transparenz undRegionalität in der Lebensmittelindustrie. Mit dabei: die neue WurzelgemüseSuppe mit Pastinaken von hier, welche unglaublich cremig ist und wohlig warmdurch den Winter begleitet. Die neue Erdnuss Suppe lässt mit feiner Kokosmilchund milder Dattel die Herzen aller Suppenkasper höherschlagen.DAS SALZ IN DER SUPPE.Ab sofort ist weniger mehr, denn in fast allen Sorten wurden Salz und Zucker reduziert. Trotzdem schmecken die Suppen jetzt noch besser als vorher. Wie dasgeht? Alle Rezepte wurden überarbeitet und verfeinert. Denn am Ende entscheidetnicht das Salz in der Suppe, wie gut es schmeckt, sondern eine kreative Rezepturmit vielen liebevoll aufeinander abgestimmten Zutaten. Spätestens jetzt istklar: Das sind die besten Suppen, die Du je gegessen hast.BUNT SIND SCHON DIE WÄLDER.Und jetzt auch die Suppen von Nabio. Denn diese wurden nicht nur innerlich,sondern auch äußerlich überarbeitet, sodass sie so vielfältig aussehen, wie sieschmecken. Das neue Packaging steht ab November im Suppenregal, z.B. bei EDEKA,tegut oder denn's. Der UVP der veganen Suppen (375ml) liegt unverändert bei 2,99EUR.Nabio ist 100 % Bio, deshalb wird, wie bei allen Nabio Produkten, aufKonservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder andere Schadstoffe verzichtet.Alle Suppen sind ausschließlich mit Fruchtsüße gesüßt und schonendpasteurisiert. Sie sind 10 Monate ungekühlt haltbar und schmecken dennoch sogut, als wären sie frisch zubereitet.ÜBER NABIONabio verbindet den Wunsch nach einem nachhaltigen Lifestyle mit derAlltagsrealität von Millionen Menschen, die sich nicht zwischen bewussterErnährung und blitzschneller Zubereitung entscheiden wollen. Wie das geht? Mitden besten Convenience Produkten, die Du je gegessen hast. Ob Suppen, Eintöpfe,Saucen, Bowls oder Aufstriche - alle Produkte werden liebevoll selbst entwickeltund in der eigenen Produktion hergestellt.Kern des Teams sind die Schwestern Felicitas und Donata, Mitgesellschafterinnendes Familienunternehmens NABA Feinkost in Thüringen. Seit über 20 Jahrenproduziert das mittelständische Bio-Unternehmen für bekannte Bio Handelsmarkenund profitiert von den Innovationstreiberinnen aus der nächsten Generation.Pressekontakt:Nabio / NABA FeinkostDonata von ReicheChausseestraße 1710115 BerlinTel.: +49 178 53 80 863E-Mail: mailto:d.vonreiche@naba.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150058/4758431OTS: Nabio