Merus kündigt Poster-Präsentationen zu MCLA-145 auf Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer an

„Wir freuen uns darauf, Daten zu MCLA-145 vorzustellen, unserem bispezifischen Biclonics-Antikörper im klinischen Stadium, der auf CD137 an T-Zellen und PD-L1 an Krebszellen abzielt“, so Andrew Joe, Chief Medical Officer von Merus. „MCLA-145 ist das am weitesten fortgeschrittene Programm bei unserer Zusammenarbeit mit Incyte. In präklinischen Studien zeigt MCLA-145 eine starke Anti-Tumor-Wirkung und scheint keine der Sicherheitsrisiken aufzuweisen, die bei anderen potenten CD137-Agonisten beobachtet wurden.“

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Mass., USA, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) („Merus“, „das Unternehmen“, „wir“ oder „unser“), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische volllange Antikörper (Biclonics und Triclonics) entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass es auf der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), die vom 10. bis 15. November 2020 virtuell abgehalten wird, präklinische Daten aus seinem MCLA-145-Programm vorstellt.

E-Poster-Präsentationen:

Titel: MCLA-145 (CD137xPD-L1): a potent CD137 agonist and immune checkpoint inhibitor that does not show signs of peripheral toxicity in preclinical models (MCLA-145 [CD137xPD-L1]: ein potenter CD137-Agonist und Immuncheckpoint-Inhibitor, der in präklinischen Modellen keine Anzeichen peripherer Toxizität zeigt)

Poster-Nr.: 814

Autoren: Kees Bol, Wilfred Marissen, Jeroen Elassiass-Schaap, Paul Tacken, Steef Engels, Liang-Chuan Wang, Arpita Mondal, Mark Throsby, Alan Roberts, Patrick Mayes, Cecile Geuijen



Titel: MCLA-145 is a bispecific IgG1 antibody that inhibits PD-1/PD-L1 signaling while simultaneously activating CD137 signaling on T cells (MCLA-145 ist ein bispezifischer IgG1-Antikörper der die PD-1/PD-L1-Signalübertragung hemmt und gleichzeitig die CD137-Signalübertragung an T-Zellen aktiviert

Poster-Nr.: 820