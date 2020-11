Vorstellung der Studie "Wohnen in Deutschland 2020 - Unterschiede zwischen Stadt und Land"

Frankfurt am Main (ots) -



- Immobilienmarkt bleibt trotz Corona-Pandemie robust

- Zuzug in Agglomerationsräume weiter steigend - Baubedarfe werden nicht

ausreichend gedeckt

- Preissteigerungen strahlen immer mehr von Großstädten ins Umland aus

- Derzeit keine Anzeichen für eine Blasenbildung am Immobilienmarkt zu erkennen



Die Gruppe der Sparda-Banken hat die Studie "Wohnen in Deutschland 2020 -

Unterschiede zwischen Stadt und Land" veröffentlicht. Schwerpunkte der

diesjährigen Untersuchung, die erneut in Kooperation mit dem Institut der

deutschen Wirtschaft (IW) und seiner Beratungstochter (IW Consult) erstellt

wurde, sind unter anderem die Wanderungsbewegungen in Deutschland sowie die

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Immobilienmarkt. Die Kernergebnisse

präsentierten der Vorstand des Verbandes der Sparda-Banken e.V., Florian Rentsch

und Uwe Sterz, zusammen mit Prof. Dr. Michael Voigtländer, Leiter des

Kompetenzfelds Finanzmärkte und Immobilienmärkte des IW Köln, im Rahmen eines

virtuellen Pressegesprächs in Frankfurt.







Tragweite, die es in der Bundesrepublik Deutschland bisher so noch nicht gegeben

hat. Vor diesem Hintergrund ist eine Kernerkenntnis der diesjährigen

Sparda-Wohnstudie zweifelsohne, dass der Immobilienmarkt auch in der Krise

äußerst robust ist und aller Voraussicht nach auch bleibt. Die Preise sind

ebenso ungebrochen auf hohem Niveau wie die Nachfrage nach Wohneigentum selbst.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Sei es die Funktion einer Immobilie als

sichere Wertanlage in unsicheren Zeiten, die Verunsicherung gegenüber dem

Kapitalmarkt, die nach wie vor äußerst günstigen Finanzierungskonditionen oder

eben der nach wie vor große Wunsch nach einem Eigenheim. Letzterer wird sicher

durch die Schließungen von Begegnungsstätten im öffentlichen Raum sowie Home

Office eher verstärkt", so der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der

Sparda-Banken, Florian RENTSCH.



"Ein weiterer Fokus der Studie war für uns, wie sich die stark gestiegenen und

auch weiter steigenden Preise in den Metropolen und Großstädten auf das direkte

Umland auswirken - und wie dies wiederum die Entscheidungen von

Kaufinteressenten beeinflusst,

Erwägung zu ziehen und dorthin aus der Stadt abzuwandern. Dies führt natürlich

zu einer Zunahme der Pendlerbewegungen vom Umland in die Großstädte - je höher

der Immobilienpreis, desto größer das Pendlersaldo", erläutert Prof. Dr. Michael

VOIGTLÄNDER, Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte und Immobilienmärkte des IW Seite 2 ► Seite 1 von 5



