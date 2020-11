Konzepte gegen Krebs am Arbeitsplatz ausgezeichnet / Preisträger des 13. Deutschen Gefahrstoffschutzpreises bekanntgegeben

Dortmund (ots) - Am heutigen 10. November 2020 wurden in Dortmund die

Preisträger des 13. Deutschen Gefahrstoffschutzpreises bekanntgegeben. Den mit

10.000 Euro dotierten Preis, den das Bundesministerium für Arbeit und Soziales

(BMAS) ausgelobt hat, teilen sich URSA Chemie GmbH, Montabaur, und die

Sterigenics Germany GmbH, Wiesbaden, für ihre technischen Lösungen zum sicheren

Umgang mit krebserzeugenden Stoffen. Zudem erhielt die FeuerKrebs gUG, Hamburg,

eine Belobigung in der Kategorie Schulung für ihre Aktivitäten, um den

Gesundheitsschutz von Feuerwehrleuten zu verbessern.



Alle zwei Jahre lobt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Deutschen

Gefahrstoffschutzpreis aus. Die 13. Auflage stand unter dem Motto "STOP dem

Krebs am Arbeitsplatz". Eine Fachjury kürte unter den zahlreichen Bewerbungen

gleich zwei technische Maßnahmen zu Preisträgern.





Die URSA Chemie GmbH aus Montabaur entwickelte eine Anlage, mit derChromsäurefässer kontaktfrei geöffnet, geleert und gereinigt werden können. Dazuwerden die Fässer in einer Handschuhbox geöffnet, mit Hilfe einerVakuumsauglanze die feste Chromsäure aus den Fässer direkt in denProduktionskessel gesaugt, das entleerte Fass gereinigt und schließlich wiederder Bedienperson zum Abtransport bereitgestellt. Dadurch wird sicher verhindert,dass krebserzeugende feste Chromsäure eingeatmet wird oder mit der Haut inKontakt kommt. Zudem kann sie nicht in andere Produktionsbereiche verschlepptwerden.Die Sterigenics Germany GmbH, Wiesbaden, sterilisiert Waren mit Ethylenoxid. Inden Nachentgasungsräumen dürfen sich Beschäftigte mit umluftunabhängigemAtemschutz nur solange aufhalten, wie es zur Durchführung notwendiger Arbeitenerforderlich ist. Ein neu konzipierter Gabelstapler verbessert dieArbeitsbedingungen deutlich. Er hat eine gasdichte Fahrerkabine, die durchPressluftflaschen mit Atemluft versorgt und in einem leichten Überdruck gehaltenwird. Weitere technische Maßnahmen sorgen für die Sicherheit des Fahrpersonals.Eine offizielle Belobigung erhielt die Initiative "FeuerKrebs" gUG, Hamburg. Diegemeinnützige Gesellschaft ist eine Hilfsorganisation für Feuerwehrleute. Mitihren Schulungen und Informationsmaterialien trägt sie dazu bei, Krebsrisikendurch Rauchgase bei Feuerwehrleuten zu verringern. Durch zielgerichteteSensibilisierung und Aufklärung leistet die Initiative einen wichtigen Beitragzur Prävention.Eigentlich war geplant, den 13. Deutschen Gefahrstoffschutzpreis direkt imAnschluss an die in Dortmund stattfindende EU-Konferenz "STOP Cancer at Work" zuverleihen. Da aufgrund der Corona-Epidemie ein Festakt zur Preisverleihungzurzeit nicht möglich ist, nahmen Vertreterinnen und Vertreter des BMAS und derBundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) die Auszeichnung derPreisträger im kleinen Rahmen vor Ort vor. Vertiefende Informationen zu denausgezeichneten Lösungen, den Preisträgern sowie zum Gefahrstoffschutzpreis gibtes im Internetangebot des BMAS unter bmas.de sowie der BAuA unterhttp://www.gefahrstoffschutzpreis.de .Der Deutsche GefahrstoffschutzpreisDer Deutsche Gefahrstoffschutzpreis wird alle zwei Jahre vom Bundesministeriumfür Arbeit und Soziales (BMAS) vergeben und von der Bundesanstalt fürArbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) organisiert. Der Preis honoriert seitüber 20 Jahren unter der Überschrift "Umgang mit Gefahrstoffen sicherer machen,Innovationen fördern" vorbildliche und wegweisende Aktivitäten zum Schutz vorGefahrstoffen.Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Siebetreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer imThemenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt dieEinrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei derProduktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in derAußenstelle Chemnitz arbeiten über 700 Beschäftigte.http://www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330E-Mail: mailto:presse@baua.bund.dehttp://www.baua.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/103969/4758445OTS: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin