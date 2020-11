COVID-19: Krankenhausaufenthalte in den USA erreichen Rekordniveau

Die Zahl der Covid-19-Infektionen in den USA überstieg 10,4 Millionen, mit über 59 Tausend Patienten in Krankenhäusern. Dies ist die höchste Zahl von Krankenhauseinweisungen seit Juli, da die Zahl der Neuinfektionen im ganzen Land weiter ansteigt. In den letzten 24 Stunden wurden in den USA rund 120 Tausend neue Fälle gemeldet.

In der Zwischenzeit hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Notfallverwendung des experimentellen COVID-19-Antikörpertherapeutikums Bamlanivimab von Eli Lilly (LLY.US) für nicht hospitalisierte Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen genehmigt. Die neue Behandlung verringert bei COVID-19-Patienten mit hohem Risiko einer Verschlimmerung der Krankheit, die Notwendigkeit von Krankenhausaufenthalten oder Notaufnahmebesuchen.

Die Zahl der Amerikaner mit COVID-19, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden, ist in den letzten 30 Tagen um 73% auf mindestens 59.275 gestiegen. Quelle: The COVID Tracking Project

Die Aktie von Eli Lilly (LLY.US) stieg vorbörslich um über 3% und testet derzeit den starken Widerstand bei 148 Dollar, der durch die 200-Tage-Linie (rote Linie) zusätzlich verstärkt wird. Sollte sich die gegenwärtige Stimmung durchsetzen, könnte die Aufwärtsbewegung bis zum nächsten Widerstand bei 157,44 Dollar fortgesetzt werden. Auf der anderen Seite läge die lokale Unterstützung bei 139,21 Dollar. Quelle: xStation 5



