Deutsches Private-Equity-Unternehmen Emerging Energy Corp. erwirbt strategische Beteiligung an der auf Afrika ausgerichteten SustainPower Group

Frankfurt, den 10. November 2020



Die Emerging Energy Corp. AG ('EEC'), ein in Deutschland ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Partnerschaften mit Energieunternehmen zur Schaffung von Wachstum im afrikanischen Energiesektor konzentriert, hat eine strategische Beteiligung an Sustainable Power Generation (Pty) ('SPG Group') erworben. Die SPG Group ist ein südafrikanisches Clean-Energy Unternehmen, das in ganz Afrika unter den Geschäftsnamen "SustainPower" ( https://www.sustainpower.co.za) und "SustainSolar" ( https://www.sustainsolar.co.za) tätig ist.

Das Management der SPG Group begrüßt den Einstieg. Durch die strategische Investition wird die EEC ihr Engagement in der Gas-to-Power-Industrie und im schnell wachsenden off-grid Solarbereich in den dynamischen Energiemärkten Subsahara-Afrikas weiter verstärken.



SustainPower und SustainSolar streben an, die führenden afrikanischen Hersteller von dezentralen und modularen Lösungen für eine Stromerzeugung aus nachhaltigen gasförmigen Brennstoffen, d. H. Biogas, Erdgas und anderen nachhaltigen Energiequellen wie Solar-PV, zu werden.



"Wir begrüßen EEC an Bord von Team Sustain und freuen uns, dieses internationale Team von Energieexperten an unserer Seite zu haben, um gemeinsam neue Möglichkeiten für Clean Energy in Afrika zu erkunden", sagt Tobias Hobbach, Gründer und CEO der SPG Group.



Die EEC sieht erhebliche Synergien mit bestehenden Aktivitäten im Energiesektor, beispielsweise durch die mögliche Ausweitung der SPG-Aktivitäten in Märkten, in denen die EEC traditionell tätig ist.

"Die SPG Group ist aufgrund ihres starken Wachstums und einer breiten regionalen Präsenz in Afrika eine hochinteressante Investition. Sie ist ein idealer Baustein im Kontext unserer stark wachsenden Energieholding in Afrika. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Sustain. Wir werden weiterhin in afrikanische Projekte in Ländern wie Senegal, Nigeria, Mosambik, Kenia, Sambia und anderen Ländern mit spannenden Projekten investieren," sagt Karl Rheinberger, Vorstand der EEC.