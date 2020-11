Mönchengladbach (ots) - Für die Daimler AG wird die Luft im Dieselskandal immerenger. Das Landgericht Stuttgart hat mit Urteil vom 16. Oktober 2020 (Az.: 29 O446/19) den Autohersteller dazu verurteilt, einen Mercedes-Benz GLE 350d 4MATICzurückzunehmen, an die Klägerin 28.787,36 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünfProzent über dem Basiszinssatz seit 11. Mai 2019 zu zahlen und dievorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von 1.348,27 Euro zu zahlen. Zudem trägtdie Daimler AG die Kosten des Verfahrens zur Hälfte. Der geschädigte Verbraucherhatte den Oberklasse-SUV am 24. März 2018 gebraucht zum Preis von knapp 70.000Euro erworben (Kilometerstand: 42.766) und mit einer Anzahlung von 20.000 Eurofinanziert. Die monatlich zu zahlenden Raten betrugen seit April 2018 444,09Euro, die Schlussrate 38.248,65 Euro.Der Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC ist mit dem Dieselmotor OM642 (Abgasnorm Euro6) ausgestattet, mit sechs Zylindern in V-Anordnung,Common-Rail-Direkteinspritzung und Abgasturbolader, entwickelt und produziertvon Daimler zum Einsatz vorrangig in den Mercedes-Benz-Fahrzeugen. "DieseMotoren wurden in mehreren Leistungsstufen in Pkw aller Serien, SUV,Kleintransportern von Mercedes seit März 2005 eingebaut. Das Gericht hatentschieden, dass wegen vorsätzlicher, sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGBein Schaden entstanden ist, weil der Käufer einen Vertrag über den Erwerb desstreitgegenständlichen Fahrzeugs abgeschlossen hat, das formal über eineoffizielle Typengenehmigung verfügte, aber zugleich mit einer unzulässigenAbschalteinrichtung ausgestattet war, sodass die Voraussetzungen für dieErteilung einer Typengenehmigung nicht vorlagen", sagt der MönchengladbacherRechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. Hartung RechtsanwaltsgesellschaftmbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de ). Die Kanzlei befasst sichausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemen und hat sich auf dieBeratung von Betroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartunggilt als "Dieselanwalt" der ersten Stunde.