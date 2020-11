CANNABIS AKTIEN Stolz auf unsere Dichten Denker! Gastautor: Philip Hopf | 10.11.2020, 14:44 | 152 | 0 | 0 10.11.2020, 14:44 | Cannabis - Lieben Sie Shakespeare – den großen Dramatiker und Schöpfer der Tragödie „Romeo und Julia“? Wenn ja, sollten Sie wissen, dass auch er ein Feinschmecker der guten Kräuter war. Cannabis - Lieben Sie Shakespeare – den großen Dramatiker und Schöpfer der Tragödie „Romeo und Julia“? Wenn ja, sollten Sie wissen, dass auch er ein Feinschmecker der guten Kräuter war. So wurden vierhundert Jahre alte Haschischpfeifen bei der Sanierung des Geburtshauses des Meisters gefunden. 5000 Jahre Rauschkultur minus ein paar Jährchen Drogenprohibition haben in Bibliotheken, Museen und Archiven ihre Spuren hinterlassen. Unsere Alt-Künstler leuchteten mittels psychoaktiver Substanzen gerne die dunkelsten Ecken ihrer Seele aus, um als Grenzgänger zwischen Genie und Wahnsinn auch noch den letzten Rest Fantasie und Kreativität heraus zu kitzeln. Die Ahnentafel der schöpferischen Suchtlappen führt große Namen an. Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Nietzsche, Edgar Allan Poe und Oscar Wilde. Sie alle wahren Connaisseure des Rausches. Selbst Toulouse-Lautrec, Gaugin und van Gogh wird angekreidet, die Welt nur durch die rosarote Brille des Drogenrauschs abgemalt zu haben. Auch heutzutage reist die Nachfrage nicht ab. Nach der Jahrelangen Abwärtsbewegung, die diese Märkte hinter sich haben, wachen die ersten Hanfgeister aus dem Dunst der letzten Monate langsam wieder auf und positionieren sich für den nächsten Höhenrausch. Organigram und Canopy Growth schmücken dieses Wochenende das Weekend Updates und legen einen ersten beeindruckenden Startschuss hin. Wer hier nicht mit an Bord springt, verpasst den nächsten großen Bullenmarkt! CANOPY GROWTH CANOPY GROWTH ORGANIGRAM ORGANIGRAM Bei Aurora und Aphria sieht es ganz ähnlich aus auch bei Emerald Health ist Druck auf dem Kessel. Wir stehen kurz vor mehreren Einstiegen im Cannabis Bereich! Sobald unsere Indikatoren ein Zeichen geben und wir uns im Zielbereich befinden verschicken wir zum Einstieg eine Kurznachricht per Mail! Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können? Das geht und zwar kostenlos! Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de Deutsche Cannabis Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de



