Makara Mining Corp. skizziert den Fahrplan zum Near Term Production Explorer.

In einem Gespräch, mit dem Makara Mining Corp. (ISIN: CA56086L1022 ; WKN: A2P369) CEO - Grant Hendrickson, gab dieser einen äußerst optimistischen Ausblick auf die Aktivitäten des hoffnungsvollen Juniorexplorers für die kommenden Monate und das kommende Jahr, was uns wiederum in unserer positiven Einschätzung des Kurspotentials und des Shareholder Values der Makara Mining Aktie bestätigt.



Projekt Rude Creek, Yukon.

Die fundamentalen Perspektiven sind laut Hendrickson exzellent, denn Makara wartet aktuell gespannt auf die Testergebnisse des kürzlich abgeschlossenen bedeutenden RC-Bohrprogramms von seiner Schlüsselressource Rude Creek im legendären Yukon-Areal.

Ende November soll es dann soweit sein. Fallen die Resultate erwartungsgemäß erfreulich aus, dürften diese dem Kurs den entscheidenden Impuls für einen umfassen Rebound verleihen.

Die Arbeiten zum geologischen Verständnis des gesamten Gebiets werden auch danach fortgesetzt, insbesondere da Makara die dann vorhandenen Rude Creek-Daten mit den Koordinaten des neuen und benachbarten Idaho-Projekts und dessen Claims zu einem zusammenhängenden Paket für die weiteren Explorationstätigkeiten zusammenführen muss.

Die Planung für 2021 umfasst umfangreiche geologische Kartierungen, Satellitenbilder und ein breites Bohrprogramm, bei dem sowohl RC-Bohrer als auch Kernbohrungen zur besseren Definition verwendet werden. Makara hofft, im Jahr 2021 etwa 7000 Meter Bohrungen auf den dann kombinierten Rude Creek-Liegenschaften durchzuführen, um das vermutete Weltklasse-Potenzial für Gold- und Kupfervorkommen nachweisen zu können.



Projekt Nevada, Davis Mine und Paradise Valley

Auf dem unlängst erworbenen Nevada-Projekt läuft die Feldarbeit seit etwa einem Monat. Die geologische Kartierung in Verbindung mit der neuesten Technologie für Satellitenbilder (World View) ist der erste Schritt.