DAX im Widerstandsbereich

Der DAX ist total überkauft und ein Blick auf den S&P500 zeigt ebenfalls die heikle Lage. Der US-Index ist erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart nach unten abgeprallt und könnte damit vor einem weiteren Rücklauf stehen. Ein Rücklauf ist nach dem kräftigen Anstieg zahlreicher Aktienindizes in der Vorwoche mehr als überfällig. Und rutscht der S&P500 weiter ab, so rutscht auch der DAX immer mehr ab.

Aktuelle DAX-Lage