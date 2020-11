Wie Sie sich auf die Krise vorbereiten: Suchen Sie sich sichere Länder und Banken

Bei keinem anderen Punkt meines Programms hat sich seit 2006 so viel verändert wie hier. Der Überwachungsstaat ist nun so perfektioniert, dass normale Anleger gläsern und transparent sind. Steuerbehörden schauen regelmäßig Kontodaten ein, denn das dürfen sie mittlerweile. Die Beschränkung des Bargeldverkehrs sorgt zusätzlich dafür, dass wir gläsern werden. Ja, es ist richtig, dass Sie Ihr Vermögen teilweise im Nicht-EU-Ausland anlegen. Wenn Sie sehr vermögend sind, werden Sie zu diesem Thema Ihre Berater haben. Meine Hinweise sind also an Menschen der Mittelschicht gerichtet, die über etwas Vermögen verfügen. Vermögen in Nicht-EU-Ländern zu parken, ist sehr sinnvoll. Dabei sollten Sie unbedingt steuerehrlich sein.

Bei keinem anderen Punkt meines Programms hat sich seit 2006 so viel verändert wie hier. Der Überwachungsstaat ist nun so perfektioniert, dass normale Anleger gläsern und transparent sind. Steuerbehörden schauen regelmäßig Kontodaten ein, denn das dürfen sie mittlerweile. Die Beschränkung des Bargeldverkehrs sorgt zusätzlich dafür, dass wir gläsern werden. Ja, es ist richtig, dass Sie Ihr Vermögen teilweise im Nicht-EU-Ausland anlegen. Wenn Sie sehr vermögend sind, werden Sie zu diesem Thema Ihre Berater haben. Meine Hinweise sind also an Menschen der Mittelschicht gerichtet, die über etwas Vermögen verfügen. Vermögen in Nicht-EU-Ländern zu parken, ist sehr sinnvoll. Dabei sollten Sie unbedingt steuerehrlich sein.

Aus dem Hörbuch “Weltsystemcrash” von Prof. Dr. Max Otte



Sichern Sie Ihr Vermögen mit dem Max Otte Vermögensbildungsfonds! Länder: Bei keinem anderen Punkt meines Programms hat sich seit 2006 so viel verändert wie hier. Der Überwachungsstaat ist nun so perfektioniert, dass normale Anleger gläsern und transparent sind. Steuerbehörden schauen regelmäßig Konto­ daten ein, denn das dürfen sie mittlerweile. Die Beschränkung des Bargeldverkehrs sorgt zusätzlich dafür, dass wir gläsern werden. Vermögen sichern mit dem Max Otte Vermögensbildungsfonds Wir halten aktuell wieder über 30% liquide Mittel. Einen kleinen Teil davon, rund 1,2% unseres Fondsvolumens, sind in kurzlaufende Unternehmensanleihen angelegt, um Negativzinsen zu vermeiden. Wir beobachten die Märkte sehr genau und warten auf gute Gelegenheiten, um attraktive Unternehmen bei einer nächsten Korrektur günstig zu kaufen. Zoomt man aus der aktuell volatilen Zeit heraus, performte der Max Otte Vermögensbildungsfonds seit unsere Strategieschwenks im Sommer 2016 einem soliden Plus von 36,8%. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 7,6%. Damit stehen wir in an der Spitze unserer Vergleichsindizes. Der DAX erwirtschaftete ein Plus von 31,8%, der MSCI World EUR schaffte +35,7%, der SMI +27% und der Euro Stoxx 600 performte mit mageren +11,5% in demselben Zeitraum. Wollen auch Sie investieren? Rufen Sie uns an: +49 (0)221 998019-12

Hier sparen Sie sich den Ausgabeaufschlag! Ja, es ist richtig, dass Sie Ihr Vermögen teilweise im Nicht­-EU-­Ausland anle­gen. Wenn Sie sehr vermögend sind, werden Sie zu diesem Thema Ihre Berater ha­ben. Meine Hinweise sind also an Menschen der Mittelschicht gerichtet, die über etwas Vermögen verfügen. Vermögen in Nicht­-EU-­Ländern zu parken, ist sehr sinnvoll. Dabei sollten Sie unbedingt steuerehrlich sein. Seite 2 ► Seite 1 von 3





Diesen Artikel teilen