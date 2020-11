Der Boden für einen umfassenden Turnaround wird bereitet - Resultate aus Sommer-Explorationsprogramm kurz vor Auswertung.

Zeitnah positive Ergebnisse realistisch! Neuer CEO soll für frischen Wind sorgen! Nachdem die Aktie des Goldexplorationsunternehmen IMC International Mining Corp. (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ ) zuletzt unter heftigen Gewinnmitnahmewellen zu leiden hatte, deuten sich aktuell umfangreiche Turnarounchancen an. Auf einem Kursniveau um 0,08 - 0,10 Euro kann der Kurs jetzt jederzeit nach oben ausbrechen und wieder in seinen alten Aufwärtstrendkanal zurückkehren. Erstes Ziel: Jahreshoch bei 0,67 Euro!

Die Minimalvoraussetzungen für die Herausbildung eines Doppelbodens sind charttechnisch erfüllt und von fundamentaler Seite kommt nun auch endlich die ersehnte Unterstützung.

Das Management gibt nämlich bekannt, daß die Ergebnisse aus dem Sommer-Arbeitsprogramm des Konzessionsgebiets Cathedral (Schlüsselprojekt in Kanada) derzeit eingehen und von den hauseigenen Explorationsberatern analysiert werden. Man wolle die entsprechenden Schlussfolgerungen in naher Zukunft melden.

Gegenwärtig verfügt das Unternehmen weiterhin über eine gute Liquiditätslage ohne Verbindlichkeiten und hat weiterhin Zugang zu bis zu $ 8.000.000 aus der Inanspruchnahme von Eigenkapital seitens Alumina Partners Inc.. IMC International Mining hat weitere Explorationsmöglichkeiten im Blick und konzentriert sich dabei insbesondere auf British Columbia. Sollten in dem Gebiet Akquisitionen erfolgen, wird dies umgehend gemeldet werden.

Das Unternehmen möchte auch bekannt geben, dass Dave McMillan zum Interim Chief Executive Officer berufen wurde, während er weiter in seiner derzeitigen Rolle als Interim President und als Director des Unternehmens tätig ist. Diese Berufung ist auf den Rücktritt von Brian Thurston als Chief Executive Officer und Director zurückzuführen, der anderweitige Geschäftschancen verfolgen möchte. Das Unternehmen bedankt sich bei Brian Thurston für die Zeit und Mühe, die er in das Unternehmen investiert hat.