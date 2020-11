Mit AppGallery erleichtert Huawei Entwicklern aus aller Welt den Zugang zum chinesischen Markt

SHENZHEN, China, 10. November 2020 /PRNewswire/ -- Huawei unterstrich heute beim Huawei Developer Webinar „Grow in China, Win with AppGallery" (In China wachsen, mit AppGallery erfolgreich sein) sein Engagement, globalen Entwicklern zu helfen, den lukrativen chinesischen App-Markt zu erschließen. Beim Webinar erhalten Entwickler aus aller Welt eine Einführung von Huawei, die von der Beratung zum Rechtsumfeld, über die Produktlokalisierung bis hin zur Benutzerakquise und Monetarisierung reicht, um Entwicklern mobiler Anwendungen dabei zu helfen, die Hindernisse beim Eintritt in den chinesischen Markt zu überwinden und auf dem wachsenden lokalen App-Markt zu florieren.

China gilt als die erste „Mobile-First"-Gesellschaft der Welt. Es gibt über 904 Millionen mobile Internet-Nutzer in China, und im vergangenen Jahr wurden auf dem chinesischen Festland fast 100 Milliarden Apps heruntergeladen. Der Markt ist riesig und aussichtsvoll, aber die Maßstäbe für ausländische App-Entwickler sind relativ hoch: App-Publisher müssen sich eine lange Liste von verschiedenen Qualifikationen, Zertifikaten, Bewertungen, Lizenzen und Genehmigungen sichern, bevor sie Zugang zu chinesischen Smartphone-Nutzern haben.

„So ist es zum Beispiel schwierig, sich in der Vielzahl lokaler Vorschriften und Compliance-Anforderungen zurechtzufinden, und Entwickler tun sich oft schwer, ihre Anwendung zu lokalisieren und sie für chinesische Nutzer relevant und marktfähig zu machen", so Ilya Fedotov, Head of Global Partnerships & Eco-Development Communication, Huawei Consumer Business Group.

Um Entwicklern bei der Navigation des chinesischen Markts zu helfen und ihre Apps dort erfolgreichen einzuführen, wird Huawei Entwicklern aus Übersee eine Rundum-Betreuung anbieten, die von der Beratung zum rechtlichen Umfeld über die Produktlokalisierung bis hin zur Nutzerakquise und Monetarisierung reicht.

Neues Weißbuch veröffentlicht, das Entwicklern helfen soll, den chinesischen Mobilfunkmarkt zu verstehen

Darüber hinaus wurde ein Weißbuch veröffentlicht, das einen Einblick in den chinesischen App-Markt bietet. Darin wird erörtert, was eine derart starke Marktexpansion verursacht, es werden ebenfalls Wachstumsbereiche aufgezeigt und Problematiken für Entwickler wie Nutzerakquise und politische Anforderungen behandelt. Das Weißbuch gibt Informationen zu neuen Maßnahmen und Initiativen Huaweis, um Entwicklern den Einstieg in China zu erleichtern.