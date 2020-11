Delivery Hero, Shop Apo, Hellofresh, Teamviewer – was ist nun los? Rally!

Liebe Leser, heute, Dienstag früh um 10.45 Uhr ging die unten zu sehende mail an unsere Leser. Versehen mit konkreten Comeback-Trade Tipps auf die abgestraften Corona-Titel. Plus Aufnahme ins Depot von Delivery. Aufnahme mit Hebel! bei 96 Euro. Kurs am Nachmittag – 110! Euro. Mal eben 40% intraday mit einem lockeren 3er Hebel für unseren Abonnenten. Die restlichen Favoriten aus der Überschrift oben – alle rauf katapultiert. Wir haben noch weitere Trades getätigt, von denen eine sehr starke Marke noch auf den Startschuss wartet. Der Einstieg könnte noch klappen, wenn man nicht zu lange wartet. Der Titel ist sogar DAX-Kandidat, mittelfristig, so sind wir überzeugt. Also – Branchenrotation ist durch, jetzt heißt es – intelligent die nächste Welle reiten! Zu unseren Depots geht es hier. Schönen restlichen Handelstag Euch allen vg Feingold Research PS: Wie man solche super spannenden Tage am besten handelt, das trainieren wir am Samstag im großen Trainingstag. Alles unter feingold-academy.com

Auf der Inliner-Seite stellen wir all jenen heute neue Papiere vor, die absichernd etwas beimischen wollen. Am gestrigen Tag haben die absichernden DAX-Inliner ihre Barriere nicht gehalten, die Bull-Papiere sind dagegen glatt gestellt. Im S&P 500 und an der Nasdaq sind beide Scheine gestern aber durchgekommen, wenngleich die 3.700 im S&P 500 nahe ist. An dem Punkt würden wir natürlich den Bull dagegen glatt stellen wie angekündigt.

Interessant sind heute noch Spekulationen auf jene Aktien, die Qualität haben, aber massiv unter Druck sind: Zoom, Hello Fresh, Shop Apo, Zalando uvm.

Wer nicht dabei ist, kann da erste Positionen aufbauen. Auch ein 2er Hebel um einen Fuß reinzubekommen schadet nicht. Für Delivery Hero gilt das gleiche. (DEPOTAKTION SIEHE ZWEITE MAIL)

