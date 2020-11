Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Dialog Semiconductor Plc marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund sieben Prozent entfernt. Diese Chartmarke liegt bei 31,29 EUR. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Chancenaffine Anleger können diesen Rücksetzer nun selbstverständlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. Da es bei der Aktie heute einen kräftigen Rabatt gibt. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Bestätigung.

