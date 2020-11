Fast die Hälfte der Senioren geht mit weniger als 10.000 Euro Sparguthaben in Rente / 17 Prozent können während der Rente nichts sparen / 10 Prozent mit Restschuld von über 50.000 Euro auf Immobilie (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Sparen im Alter ist in Deutschland schwierig: Fast die Hälfteder Rentner in Deutschland gehen mit weniger als 10.000 Euro Sparguthaben in dieRente, mehr als jeder Sechste kann während der Rentenzeit kein Geld zurücklegenund knapp drei von zehn Immobilienbesitzer haben noch eine Restschuld auf ihremEigenheim bei Rentenstart. Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer aktuellenforsa-Umfrage (> 1.500 befragte Senioren ab 65 Jahre) im Auftrag von Heimkapital( http://www.heimkapital.de ), einer Immobilienplattform mit innovativenFinanzprodukten aus München. Die Analyse zeigt auch, dass vor allemImmobilienbesitz ein wesentlicher Differenzierung-Faktor bei Sparbereitschaftund Sparvermögen unter den deutschen Rentnern ist: Wer keine Immobilie hat, gehttendenziell mit weniger Sparguthaben in Rente als Immobilienbesitzer und legtauch weniger zur Seite. Eigentümer einer Immobilie wiederum unterschätzen häufigdie Kosten: Fast die Hälfte der Besitzer im Rentenalter sparen weniger als 200Euro pro Monat. Hinzu kommt, dass jeder zehnte der Immobilienbesitzer mit einerRestschuld von mehr als 50.000 Euro in Rente geht. Mehr als die Hälfte derBefragten plant, einen Teil des Vermögens selbst zu nutzen und einen Teil davonzu vererben. Deutlich mehr Männer als Frauen planen dabei, den Großteil ihresVermögens zu vererben.In der repräsentativen Studie gab knapp jeder Zehnte (9 Prozent) an, während derRente auch erwerbstätig zu sein. Für mehr als ein Fünftel (22 Prozent) warenrein finanzielle Gründe das Motiv, bei fast der Hälfte waren es sowohlfinanzielle als auch nichtfinanzielle Gründe (45 Prozent). Von denjenigen, diearbeiten, um Geld hinzuverdienen, gaben die meisten an, diesen Zusatzverdienstunter anderem für Hobby- und Freizeitaktivitäten zu verwenden (48 Prozent).Allerdings sagten auch ein Drittel der Befragten (33 Prozent), die auch ausfinanziellen Gründen noch erwerbstätig sind, Geld beiseite zu legen, um aufunerwartete Situationen, wie z.B. Reparaturen am Haus oder einePflegebedürftigkeit, vorbereitet zu sein. Dass sie sich mit dem Geld u.a.größere Anschaffungen leisten wollen, meinten mehr als ein Fünftel (21%) derBefragten, die auch aus finanziellen Gründen noch erwerbstätig sind.Sparguthaben zum Rentenstart oft nicht sehr hochDie Sparguthaben zum Rentenstart sind in Deutschland ungleich verteilt: So gabenin der Umfrage 44 Prozent der Befragten im Rentenalter an, mit weniger als10.000 Euro Sparreserve in die Rente zu gehen, jeder zehnte (10 Prozent) derBefragten hat beziehungsweise hatte sogar gar nichts auf der hohen Kante.Immerhin ein Viertel (25 Prozent) hat 50.000 Euro oder mehr Reserven. Frauen